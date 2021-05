- Super Bomberman R Online arrive le 27 mai

Publié le Jeudi 20 mai 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Mbof

Déjà disponible - c'est dire si Konami a eu le nez creux - sur Google Stadia, le jeu Super Bomberman R Online sera disponible le 27 mai sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam. La version PS4 serta compatible avec la PlayStation 5.Le jeu sortira plus tard sur Xbox One et Xbox Series X/S.Un Battle Pass sera disponible au lancement :Le Pass Argent sera gratuit pour tous les joueurs et, si vous jouez au mode Battle 64, vous pourrez augmenter votre rang et ganger des récompenses cosmétiques, telles que des mimiques, des accessoires et des poses.Le Pass Or sera payant et offrira cosmétiques, objets et récompenses supplémentaires n'affectant pas "directement" le gameplay (sans savoir ce que "pas directement" signifie exactement).Le jeu est un Battle Royale Bombeman où 64 joueurs s'affrontent.