- The Dark Pictures: House of Ashes dévoile du gameplay

Publié le Jeudi 20 mai 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Avant-goût

The Dark Pictures: House of Ashes prévoit de sortir une longue vidéo de gameplay et nous en donne un petit aperçu dès maintenant. Il faudra toutefois attendre le 27 mai pour en voir plus.Pour rappel, le jeu est signé Supermassive Games et s'inscrit comme le nouvel opus de la série The Dark Pictures Anthology.Sortie cette année sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.Ce troisième opus vous emmène en Irak, en 2003. A la fin du conflit, Rachel King, agent de la CIA, acompagne une unité militaire d'élite lors d'un raid sur une installation souterraine, située non loin des Monts Zagros. Ils doivent y trouver des armes chimiques. Sauf que c'est sur un nid de créatures anciennes et surnaturelles qu'ils vont tomber, dans les ruines d'un temple sumérien.