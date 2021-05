- Réussir : Code de la Route est désormais disponible sur PC, PS4 et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 21 mai 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

INDISPENSABLE !

Parce que vous roulez comme des merdes et qu'il serait bon de réviser un peu votre putain de code de la route, et dans l'espoir que vos gamins conduisent mieux que leurs abrutis de parents, Microids a sorti Réussir : Code de la Route, une nouvelle version de tests et d'apprentissage, sur PS4 et Nintendo Switch.Au menu, 3700 questions/réponses officielles rédigées par des formateuirs d'auto-école. Un mode jeu multi pour jouer en famille (local, donc). La possibilité de suivre son parcours personnalisé et des mini-jeux.Notez que 1800 questions spécialement destinées aux motos et 80 questions pour les trottinettes sont également incluses.