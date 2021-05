- Biomutant : du gameplay PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 21 mai 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Beau ?

Biomutant est un jeu développé par Experiment 101 et édité par THQ Nordic, prévu pour le 25 mai sur PC, PS4 et Xbox One. Il sortira aussi sur PS5 et Xbox Series.Dans ce jeu, vous allez contrôler des animaux anthropomorphes. Vous pourrez les améliorer grâce à des implants cybernétiques, dans le but d'augmenter leur puissance. Vous pourrez même remplacer certains de leurs membres pour qu'ils soient plus forts, plus résistants, plus mortels.De nouvelles vidéos sur PS5 et Xbox Series ont été dévoilées.