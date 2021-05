- Necromunda: Hired Gun et son copain le toutou

Publié le Vendredi 21 mai 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le grand Wouf !

On vous le rappelle, Necromunda: Hired Gun sort le 1er juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Ce FPS qui se déroule dans l'univers de Warhammer 40,000, signé Focus Home Interactive et StreumOn Studio, vous permet d'incarner un chasseur de primes, accompagné de son cyber-toutou.Et c'est justement ce cyber-toutou qui vous est dévoilé dans une nouvelle vidéo.C'est un mastiff, pas forcément gentil toutou à sa mémère.