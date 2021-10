(MAJ) Elden Ring : le nouveau RPG signé FromSoftware jouable en novembre

Publié le Mardi 19 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

George R.R. Martin aux commandes

12 novembre : 12h00 à 15h00 CET

13 novembre : 4h00 à 7h00 CET

13 novembre : 20h00 à 23h00 CET

14 novembre : 12h00 à 15h00 CET

15 novembre : 4h00 à 7h00 CET

Annoncé en 2019 et un poil à la bourre dans son développement, le jeu Elden Ring est une collaboration entre George R.R. Martin, l'écrivain derrière la saga Game of Thrones, et le studio From Software (Dark Souls).Il est annoncé au 25 février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Un grand test fermé sera lancé dès le 12 novembre. Plusieurs sessions sont prévues :Il est possible de s'inscrire sur le site officiel pour tenter d'obtenir un sésame. Le jeu sera cross-platform.