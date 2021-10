Pokémon 25 : l’album est sorti

Publié le Lundi 18 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Mes oreilles saignent

Katy Perry – Electric Jax Jones – Phases (avec Sinead Harnett) Mabel – Take It Home Lil Yachty – Believing J Balvin – Ten Cuidado Cyn – Wonderful Vince Staples – Got ’Em Louane – Game Girl Tierra Whack – Art Show Post Malone – Only Wanna Be With You (version Pokémon 25) Yaffle – Reconnect (feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY)* Mabel – Take It Home (remix de ZHU) Cyn – Wonderful (remix de ZHU) Vince Staples – Got ’Em (remix de ZHU)

On vous le rappelle : la musique vient de prendre un sacré coup des glaouis avec la sortie de Pokémon 25 : l’album. En effet, pour les 25 ans de la licence Pokémon, The Pokemon Company a eu l'idée de faire un partenariat avec Universal Music Group afin de proposer un album comprenant 14 chansons :Parfois, on se dit que mieux vaut être sourd que d'entendre ça.