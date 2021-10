Dying Light Hellraid : un nouveau DLC gratuit

Publié le Lundi 18 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Pour une fois qu'on ne parle pas de Dying Light 2...

Techland a annoncé l'arrivée d'un nouveau contenu gratuit pour le DLC Hellraid. Un DLC pour le DLC, en fin de compte... Hellraid s'offre donc une nouvelle section de carte et une quête difficile qui permettra d'acquérir une toute nouvelle compétence magique.Une nouvelle arme sera également à récupérer dans cette quête qui ne pourra être jouée qu'une seule fois et qui sera réinitialisée si les joueurs perdent toutes leurs vies.Trois nouvelles potions seront aussi disponibles : la potion d’endurance, la potion de puissance et la potion de vitesse.Bref, c'est à télécharger gratuitement dès à présent.