Blast Brigade : du fun en accès anticipé

Publié le Lundi 18 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz !

MY.GAMES et Allods Team Arcade viennent d'annoncer la sortie en accès anticipé sur Steam du jeu Blast Brigade. La version finale sortira en 2022 et sera également disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.De l'action pure en 2D, des personnages cartoon clichés, un méchant très méchant et des explosions, le tout sur une île entourée de mystère... défini comme un metroidvania par ses créateurs, doté de cinématiques soignées et bien réalisées, le jeu pourrait être une bien bonne surprise.Profitez-en, il est à -20% pour trois jours encore.