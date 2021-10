Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 16 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Quelques jolies choses...

Les jeux Halo sont jouables gratuitement pendant 2 jours et jusqu'à -50% après

Les jeux Aspyr sont en soldes :

Civilization VI est à -85%

Borderlands 2 est à -75%

Civilization Beyond Earth est à -75%

Mafia III est à -67%

BioShock Infinite est à -75%

Et d'autres encore...

Borderlands 2 est à -75% Civilization Beyond Earth est à -75% Mafia III est à -67% Et d'autres encore... Greak Memories of Azur est à -25%

La chance du colocataire est à -30%

Les jeux Torchlight sont jusqu'à -80%

For the King est à -66%

Disco Elysium The Final Cut est à -45%

Les jeux Jackbox Party Pack sont jusqu'à -50%

It Takes Two est à -25%

Battlefield V est à -90%

Battlefield IV est à -88%

Assasssin's Creed Odyssey est à -75%

Fallout 4 GOTY est à -75%

Comme chaque week-end, Steam vous propose de nombreux jeux en soldes. On vous laisse découvrir ceux mis en avant par le site, et nos préférences, en gras. Cliquez sur "Et d'autres jeux encore" pour découvrir la liste complète des jeux en promotions ce week-end.Voici les soldes sur Steam :Et d'autres jeux encore ...