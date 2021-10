- The Riftbreaker : Le nouveau hack'n slash SF est sorti

Publié le Vendredi 15 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Quand le Mecha nique

The Riftbreaker vient de sortir sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. Notez qu'il est aussi disponible via le programme Xbox Game Pass.Pour rappel, il s'agit d'un hack'n slash SF dans lequel vous incarnez le premier humain à débuter la colonisation de la planète Galatea 37, dans le but de préparer la venue d'habitants. Vous devrez explorer les lieux, récupérer des ressources, développer votre base, construire de nouveaux bâtiments... le tout à base de mechas.4 modes de jeu différents sont disponible : le mode campagne, dans lequel il faudra trouver les matériaux pour construire votre base et donc explorer le monde généré procéduralement. Vous devrez également vous défendre contre les aliens qui ne voient pas d'un très bon œil votre arrivée. Le mode survie vous propose de survivre à des hordes d'ennemis dans un temps imparti. Dans le mode bac à sable, vous pourrez construire votre base de façon libre et paramétrer selon vos désirs les conditions de jeu. Enfin, le mode construction de base vous demande de construire une base permettant de relier les deux planètes ensemble.