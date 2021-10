- Tactical Combat Department : stratégie au tour par tour

Publié le Vendredi 15 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et si on fonçait tous dans le tas ?

Développé par un studio slovaque, Tactical Combat Department est, comme son nom l'indique, un jeu de stratégie/tactique au tour par tour dans lequel vous allez diriger une escouade d'intervention spéciale. Et si, si, je vous assure qu'on peut déduire tout ça du nom du jeu.Inspiré des jeux de type SWAT, Tactical Combat Department vous emmène dans les rues et les bâtiments dans le but de neutraliser des bandits et preneurs d'otages. Attention, parfois, les civils que vous croiserez peuvent avoir des réactions inattendues...Une démo du jeu est disponible sur Steam . Le jeu, lui, est sorti en accès anticipé.