- Dungeons Encounters, le RPG signé Square Enix est disponible

Publié le Vendredi 15 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Encore un donjon...

Comme son nom l'indique, Dungeons Encounters est un RPG dans lequel vous allez explorer des donjons. Il vient de sortir sur PC, PS4 et Nintendo Switch.Le jeu est jouble et solo et propose de parcourir 99 niveaux d'un labyrinthe plein de monstres, de défis, de casse-têtes, d'énigmes, d'obstacles... le tout sur une carte inspirée des jeux de plateau.Il reprend, en le modifiant légèrement, le système ATB (Active Time Battle - combat en temps réel) de Final Fantasy. C'est son créateur, Hiroyuki Ito, qui l'a retravaillé.