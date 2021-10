The Darkest Tales : prologue gratuit pour ce jeu très intéressant

Publié le Vendredi 15 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Contes défaits

The Darkest Tales sortira en 2022. Son ambiance, sa direction artistique et ses personnages sont assez intriguant et intéressants.Vous allez y incarner un ours en peluche et son amie fée Loupiote, qui vont voyager dans les mondes de contes de fées transformés en cauchemars. Avec pour but de sauver la vie de sa maîtresse, la jeune fille Alicia, Teddy l'ourson va traverser ces mondes remplis d'ennemis assoiffés de sang.Le prologue, à savoir les deux premiers niveaux, sont disponibles gratuitement. Dans le premier, c'est le Petit Chaperon Rouge qui est revisté. Dans le deuxième, Jack et le Haricot magique.Le prologue est à découvrir sur Steam