(TEST) Serrure connectée de Nuki : la clef du futur

Publié le Jeudi 14 octobre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

L'avenir appartient aux feignants

J'avoue, je suis assez friand des solutions connectées. Je rêve d'une maison connectée qui me ferait le café à la demande, passerait l'aspirateur toute seule, commanderait mes courses, me ferait un massage...Un truc de feignant, en somme, que je revendique totalement.Nuki propose une serrure connectée, pour votre porte d'entrée. Nous aussi, on avait nos craintes question sécurité. Ou question pratique et vraie utilité...Finalement, à part l'installation galère (parce que notre porte n'était pas d'un modèle idéal), nous avons été conquis.