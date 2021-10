- Elyon, le nouveau MMORPG sur le point de sortir

Publié le Jeudi 14 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu au Kakao

Bluehole Studio et Kakao Games vont sortir Elyon, un nouveau MMORPG, le 20 octobre prochain. Dès aujourd'hui, à partir de 16h, les joueurs pourront créer leurs personnages, en allant pré-télécharger le jeu.Rendez-vous sur le site officiel Il s'agit d'un free-to-play qui vous plonge dans un monde où technologie et magie se mêlent. PvP et PvE sont prévus. Le jeu sera lancé en grandes pompes le 20 octobre, via Twitch. Si les joueurs connectent le compte de leur jeu à leur compte Twitch et regardent les streams, ils obtiendront des bonus en jeu (pour 3, 6 ou 9h de visionnage... y'a des PC qui vont tourner en solo dans un placard...). Vous aurez jusqu'au 8 novembre pour atteindre ces temps de visionnage.Allez, hop, bande-annonce.