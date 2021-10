- Grow : Song of the Evertree vous joue une berceuse

Publié le Jeudi 14 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Chiche ? On retourne au dodo...

Grow : Song of the Evertree est prévu pour le 16 novembre prochain sur PC, PS4, Switch et Xbox One. Développé par Prideful Sloth et édité par 505 Games, le jeu vous met dans la peau du dernier alchimiste du royaume d'Alaria. Dans ce monde abandonné et envahi par un mystérieux mal nommé Whitering, vous allez devoir prendre soin de l'Evertree. Cet univers-arbre autrefois coloré, chatoyants et où d'innombrables mondes se créaient dans ses branches.Vous allez vous occuper de cet Evertree, le nourrir, le soigner et faire renaître des mondes entiers...Le jeu se veut avant tout relaxant.Kevin Penkin, le compositeur de la bande-son, explique son travail via une vidéo.