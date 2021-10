(TEST) Mad Catz M.O.J.O. M1, une souris ultra-légère et ultra-rapide

Publié le Mercredi 13 octobre 2021 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Rien dans les mains ?

Mad Catz revient avec une des souris les plus légères du marché et, surtout, une des plus rapides. Bref, vous avez l'impression de ne rien avoir entre les mains, mais qu'en plus, ce rien va très vite...Oui, dit comme ça, ça paraît bizarre.Mais faites un effort d'imagination, bon sang.En tout cas, nous l'avons testée. Ou alors, nous n'avons rien testé. Ou plutôt, nous avons testé ce rien. Et ça change tout.