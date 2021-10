- Back 4 Blood est sorti

Publié le Mercredi 13 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Blood Brothers

Pour rappel, Back 4 Blood se déroule après la propagation d'une épidémie catastrophique au cours de laquelle la plupart des êtres humains ont été tués ou contaminés par un parasite appelé le Ver du diable. Un groupe de vétérans de l'apocalypse connu sous le nom de Nettoyeurs, que les événements ont endurci et incité à se battre pour sauver l'humanité, s'est formé pour affronter les abominables Infestés et assainir le monde.Le jeu est désormais disponible pour PC, Xbox et PlayStation.