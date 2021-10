Organisation de votre Mac : conseils utiles pour vous aider à vous débarrasser de l'encombrement

Publié le Mercredi 13 octobre 2021 à 10:59:59 par Exterieur

Conseils pour vous aider à organiser votre travail avec l’ordinateur

1. Déplacez les raccourcis vers la corbeille



2. Organisez votre interface



3. Nettoyez votre disque et plus encore

4. Supprimez les applications inutilisées

5. Supprimez les autres langues

6. Gardez les disques (externes) propres

Une grande partie de ce que nous faisons sur n'importe quel ordinateur consiste à accéder, à gérer et à utiliser des fichiers et des dossiers. Grâce à quelques conseils utiles pour l'utilisation des fichiers et des dossiers sur votre Mac, vous pouvez effectuer votre travail plus rapidement et plus efficacement.Bien organiser ses fichiers, nécessitant parfois de désinstaller des logiciels sur un MAC , est la clé d'un travail productif et rapide. Il existe quelques astuces pour vous aider à bien faire les choses.Vous pouvez accélérer le processus de désinstallation à l'aide de raccourcis clavier:● Après avoir sélectionné les fichiers et dossiers que vous souhaitez supprimer, utilisez Ctrl + Suppr pour les placer dans la corbeille.● Ensuite, utilisez Ctrl + Maj + Suppr pour vider la corbeille.Outre les dossiers évidents “Documents” et “Téléchargements”, un autre objectif que vous devez nettoyer régulièrement est votre bureau virtuel. En tant qu'endroit pratique pour tout enregistrer, votre bureau peut être encombré en un rien de temps. Déplacez les fichiers vers des emplacements plus appropriés et supprimez ceux qui ne sont pas utilisés. Un bureau plus propre et plus ordonné est un système plus rapide.OnyX est l'un des utilitaires de maintenance système les plus utiles pour Mac. En plus de la maintenance et du nettoyage du système, l'application peut également inclure des fonctions système cachées et personnaliser d'autres applications.La première fois que vous utilisez cette application, elle vous demandera la permission de vérifier le disque. Ensuite, il vous présentera des centaines d'options littéraires. Seulement dans la section “Nettoyage”, il y a sept onglets “Système”, “Utilisateur”, “Internet”, “Polices”, “Journaux”, “Divers” et “Corbeille”; avec de nombreuses options pour tout le monde.Combien d'applications utilisez-vous régulièrement? Combien d'applications avez-vous essayé une fois et oubliées? Le problème des utilisateurs d'ordinateurs aujourd'hui est qu'ils ont trop d'applications inutilisées.Alors que Mac vous permet de sélectionner une application et de la désinstaller sans endommager votre système, la bonne façon de désinstaller une application est d'utiliser un programme de désinstallation.Pour répondre aux besoins de tous ses utilisateurs du monde entier, Mac prend en charge plus d'une centaine de langues du monde. Mais combien de langues une personne utilisera-t-elle ? Vous pouvez économiser une énorme quantité d'espace de stockage en supprimant toutes les autres langues dont vous n'avez pas besoin.Si vous travaillez avec plusieurs ordinateurs sur différentes plates-formes, vous remarquerez que chaque système d'exploitation possède ses propres fichiers système uniques qu'il attache au disque. Un problème de compatibilité peut survenir lors de la connexion à un autre système d'exploitation. CleanMyDrive 2 peut vous aider à nettoyer ces fichiers indésirables.Ces conseils vous aideront certainement à organiser votre travail avec Mac.