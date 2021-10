Disco Elysium débarque sur Xbox et Nintendo Switch en version Final Cut

Publié le Mercredi 13 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ce soir, c'est soirée Disco

Disco Elysium, jeu indé qui a connu un beau petit succès - mérité - s'est déjà offert une version Final Cut sur PC, PS4 et PS5. Cette édition apporte de nouvelles quêtes, de nouveaux personnages, de nouveaux lieux et j'en passe.Pour rappel, Disco Elysium est un jeu de rôle avec une très bonne narration et de multiples choix à faire. Vous incarnez un enquêteur qui va devoir avancer et faire des choix dans la ville de Revachol où il ne se souvient plus de rien. Cette ville est remplie de choses à voir, d'événements et autres éléments qui feront vivre le jeu.En plus de ça, le jeu possède une direction artistique fabuleuse qui vous en mettra plein les yeux.Disco Elysium - The Final Cut est aussi, maintenant, disponible sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.