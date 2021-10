Ron débloque : un nouvel extrait de cet alléchant nouveau film d'animation

Publié le Mercredi 13 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ron comme une queue de pelle

On l'attend vraiment avec impatience, ce Ron débloque. Ce nouveau film d'animation signé 20th Century Fox sort le 20 octobre. Ce sera le premier film du studio Locksmith, fondé par Julie Lockhart (Shaun le mouton) et Sarah Smith (Les Pirates! Bons à rien, mauvais en tout). Le film est réalisé par Jean-Philippe Vine (scénariste sur CARS 3 et Le voyage d'Arlo) et Sarah Smith avec Octavio Rodriguez (scénariste sur Coco et Les Indestructibles 2) à la coréalisation.Ron débloque raconte l'histoire de Barney, un collégien à une époque où tout le monde a son ami robot de compagnie. Un jour, Barney reçoit le sien, Ron. Sauf que Ron va avoir quelques petits soucis de dysfonctionnement...Un nouvel extrait a été dévoilé. On a hâte de voir ça.