Dying Light 2 Stay Human : la musique au coeur de la pandémie

Publié le Mardi 12 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Vivement février

Dying Light 2 Stay Human continue de publier des vidéos, semaine après semaine, dans l'espoir de faire patienter les fans. Alors que merde, nous, on veut le jeu.Il sortira le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.En attendant, donc, découvrez cette vidéo dévoilant les coulisses de l'enregistrement de la musique, dans les studios anglais d’Abbey Road, qui est, c'est à préciser pour les plus incultes d'entre vous, l’un des studios les plus connus du monde (utilisé par les Beatles, Pink Floyd et U2 entre autres).En raison de la pandémie, des sections individuelles de l’orchestre ont été enregistrées de manière séparée...