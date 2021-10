Alien Marauder débarque en Playtest

Publié le Mardi 12 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Testez, jugez

Alien Marauder est un jeu de stratégie en temps réel développé par Vexan Studio. Le jeu vient d'être lancé en Playtest et vous pouvez vous inscrire pour recevoir une clef et vous aussi tester le jeu pour remonter à l'équipe de développement votre avis et les bugs rencontrés. C'est sur Steam que ça se passe.Ce Playtest durera jusqu'au 17 octobre.Le jeu, qui se targue d'avoir des animations soignées et des milliers d'unités affichées à l'écran en même temps, vous envoie en 2672 alors que la Terre se remet à peine d'une gigantesque guerre mondiale qui l'a laissée exangue. L'espoir de l'humanité repose en partie sur ses colonies extraterrestres. Mais c'est sans compter sur les espèces aliens qui y habitent et qui sont peu disposées à mourir pour laisser les humains s'installer. Les saloperies.