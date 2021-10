LEGO Marvel Super Heroes est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 11 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tiens, un nouveau j... euh... non, rien...

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group et Marvel Entertainment ont annoncé la sortie de LEGO Marvel Super Heroes sur Nintendo Switch.Pour info, le jeu est sorti... en 2013. Nous l'avions testé à l'époque, et vous pouvez retrouver ce test ici Bon, visuellement, à part quelques ajustements, un jeu Lego, ça ne vieillit pas... ou du moins, pas trop... Notez que cette édition inclut les 2 packs DLC sortis pour le jeu, à savoir Marvel Super Heroes Super Pack (nouveaux super-héros et super-vilains, véhicules, courses inédites) et Marvel Super Heroes Asgard Pack (Défense d''Asgard avec de nouveaux héros et vilains).