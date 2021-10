Dragon Ball Z : Kakarot dévoile son nouveau DLC

Publié le Lundi 11 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Il s'apppelle Dessable parce que Kakarot dessable...

Le troisième arc scénaristique supplémentaire de Dragon Ball Z : Kakarot est désormais disponible. Contrairement à ce que le jeu de mot pourri du sous-titre veut vous faire croire, il s'intitule "Trunks le guerrier de l'espoir".Les jeux découvriront un nouveau scénario dans un monde alternatif où Goku est mort suite à sa maladie cardiaque et où la plupart des défenseurs de la Terre ont été vaincus par les frères Andoid 17 et 18. Trunks est le dernier espoir de l'humanité.Le DLC est disponible dans les éditions Deluxe et Ultimate du jeu. Il est aussi disponible à part.