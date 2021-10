Lost in Random se rappelle à votre bon souvenir

Publié le Lundi 11 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Coucou, j'existe !

Lost in Random est un jeu d'action-aventure qui raconte l'histoire de Paire, une jeune fille pauvre, recherche sa soeur Impaire. Accompagnée de Décisse, un dé vivant, elle va traverser le royaume en proie au chaos...Le jeu est édité par Elecrtonic Arts et développé par le studio suédois Zoink.Ambiance gothique et féérique sont au menu. Le jeu est sorti il y a peu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Il semblerait que le titre soit un peu passé inaperçu, alors EA vous rappelle qu'il existe, qu'il est chouette et qu'il se marie bien avec l'ambiance Halloween qui arrive.On vous laisse le (re)découvrir en vidéo :