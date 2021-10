Pathway débarque en boîte sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 11 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Les nazis, je hais ces gars-là...

Certains petits jeux indés sont tellement sympas et réussis, du moins de l'avis de leurs développeurs, qu'ils s'associent parfois à un éditeur pour le sortir de sa condition dématérialisée pour le proposer en boîte.C'est ce que les anglais de Robotality ont décidé, avec l'éditeur indé Chucklefish, puisque le jeu d'aventure et stratégie au tour par tour Pathway débarquera en version physique avant la fin de l'année.Le jeu se déroule en 1936, alors que les nazis déploient leur influence à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Des rumeurs de fouilles, d'artefacts, de rituels occultes émergent alors... Vous allez incarner le chef d'une équipe envoyée en Afrique du Nord pour étudier le fondement de ces rumeurs.