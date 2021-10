(TEST) Clid the Snail (PS5, PS4)

Publié le Vendredi 8 octobre 2021 à 12:30:00 par Théo Valet

Ne lui dites surtout pas que escargot et limace c'est la même chose

Oui, en français, le jeu s'appelle "Clid l'escargot". Le nom, comme ça, ne donne pas plus envie que ça. On se dit qu'on va avoir un jeu pour enfant, dans le genre petit escargot mignon qui avance doucement. Mais que nenni ! Clid est un guerrier escargot, et il mène une guerre enragée contre les limaces. Alors ne compter pas avoir des graphismes tout mignon tout choupi, non. Parce qu'ici c'est la Guerre avec un grand G.Et pour tester ce jeu, qui de mieux que Luc, la personne la plus calme de notre groupe ? Après avoir tué des limaces par paquet de 100, il vous livre son test. Alors, cliquez juste en dessous.