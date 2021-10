- Kathy Rain: Director’s Cut sera disponible le 26 octobre

Publié le Vendredi 8 octobre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Hello Kathy

Pour rappel, Kathy Rain est un jeu d'aventure en pixel art sorti en 2016, sur PC. Il raconte l'histoire de Kathy Rain, une jeune étudiante en journalisme. Son paquet de clopes dans la poche, à cheval sur sa moto, elle retourne dans son village natal pour enquêter sur la mort de son grand-père, récemment décédé dans des circonstances mystérieuses...Cette Director's Cut apporte une narration retravaillée, des intrigues ajoutées et une fin plus longue.Le jeu sort le 26 octobre sur PC et Nintendo Switch.