- Starlight Alliance, un RPG coloré sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 8 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le mélange des couleurs

Starlight Alliance est un RPG en vue extérieure qui se déroule dans le futur. Sur la Terre, tout est automatisé et chaque ressource est utilisée à son maximum de rendement. Plus de gâchis, plus de perte et les humains vivent en harmonie avec les aliens.Quand tout le système se met à déconner, Léa et Cyris, deux personnes étrangères l'une pour l'autre, tentent de découvrir ce qui a bien pu se passer. Elles vont combiner leurs forces et parcourir la planète pour en découvrir les secrets...Starlight Alliance est un jeu très coloré, et justement avec des couleurs inhabituelles. Pour cause, la personne qui en est en charge est daltonienne.Sortie le 13 octobre sur PC et Nintendo Switch.