Marvel’s Guardians of the Galaxy, un jeu qui a du chien

Publié le Vendredi 8 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Waf waf waf !

Eidos-Montréal a publié une nouvelle cinématique pour Marvel’s Guardians of the Galaxy. Elle dévoile Cosmo, le chien de l'espace, ainsi que de nombreux petits chiots, sur la base Knowhere...Ancien chien spationaute envoyé par les soviétiques, Cosmo est aujourd'hui le chef de la sécurité de Knowhere et est doté de capacités psioniques et télépathiques lui permettant de communiquer avec les humains (avec l'accent russe qui plus est, ce qui, à bien y réfléchir, est parfaitement ridicule pour un toutou). Et il est poli, putain, Cosmo. On peut même dire qu'il est, Cosmo, poli, 'tain.Pour rappel, Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.