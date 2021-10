Bonito Days : un jeu relaxant sur la musique japonaise pop des années 80

Publié le Vendredi 8 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça ressemble quand même à de la torture, non ?

Signé du studio anglais Somewhere, le jeu Bonito Days est un jeu relax, "chill", comme ils disent aujourd'hui, dans lequel vous allez jouer une petite créature qui vole dans le ciel, récupère des bonbons et... essaie de redécouvrir d'anciens succès de la musique pop japonaise des années 80.Un jeu à la cool, avec de la musique de merde, qui débarque sur Nintendo Switch le 14 octobre.Le jeu se veut "nostalgique", destiné à toute la famille et surtout, "feel good". Ouais enfin... cette musique, quoi... fallait pas se sentir obligé...