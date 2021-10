Defend the Rook ! : un nouveau roguelike à base de Tower Defense

Publié le Vendredi 8 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Sur un plateau...

Présenté comme un roguelike mais doté de caractéristiques propres aux Tower Defense, le jeu Defend the Rook ! sortira sur PC le 26 octobre prochain.Signé One Up Plus Entertainment, un studio indépendant australien, le jeu vous propose de tenter de survivre fac à des hordes d'ennemis, en construisant des tours, en posant des pièges et des barricades, pour protéger votre château.Les batailles et assauts sont générés aléatoirement.