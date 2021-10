Super Arcade Soccer 2021, un nouveau jeu de foot

Publié le Vendredi 8 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

FIFA est mort !

Oubliez eFootball (oui, là, faut vraiment) ou FIFA. Super Arcade Soccer 2021 débarque sur PS4. Il s'agit d'un jeu de foot, comme son nom l'indique parce que bon, quand même, hein, soccer ça veut dire football en ricain, sauf qu'il n'est pas développé par des ricains mais par des espingouins alors on comprend mal le Soccer au lieu de football dans le titre mais c'est sans doute pour le marché US alors on ne va rien dire mais on n'en pense pas moins ha ha ha.Bon.Sinon, c'est un jeu de foot rétro, jouable seul ou en multi en local ou en ligne. avec des coupes, des ligues, des matchs amicaux.Simple, facile... efficace ?Déjà dispo sur Nintendo Switch et PC, le jeu débarque sur PS4.