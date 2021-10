Airborne Kingdom, un city builder qui ne manque pas d'air

Publié le Vendredi 8 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Envole-toi...

Airborne Kingdom sortira le 9 novembre 2021 sur Switch, PS4 et 5, ainsi que sur Xbox One et Series. Il s'agit d'un city builder qui se déroule dans les airs.Vous allez devoir construire des villes aériennes qui flottent dans le ciel. Pour réussir, il vous faudra gérer vos ressources pour vous développer, gérer vos travailleurs, rechercher de nouvelles technologies pour améliorer votre ville et également créer des alliances avec vos voisins pour prospérer.Le jeu est déjà disponible sur PC via l'Epic Games Store. La version console apportera le New Game Plus avec un nouveau monde à explorer, plus de défis, plus d'évènements aléatoires, etc.