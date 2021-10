- Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, la bande-annonce

Publié le Vendredi 8 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Enfin un bon film Resident Evil ?

Un nouveau film Resident Evil débarque le 24 novembre au cinéma. Bonne nouvelle, voire très bonne nouvelle, on n'y croisera plus Milla Jovovich et surtout, Paul W. S. Anderson ne sera plus derrière la caméra. Ouf.Il s'agit d'un film de Johannes Roberts avec Kaya Scodelario (Le Labyrinthe, Skins), Hannah John-Kamen (Ant-Man et la Guêpe), Robbie Amell (Code 8) et Tom Hopper (Umbrella Academy, Hitman & Bodyguard 2).Le film se déroule en 1998 et dévoile les secrets du manoir Spencer et de la ville alentours, Raccoon City.