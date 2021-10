- Far Cry 6 est disponible

Publié le Vendredi 8 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Chacun ses goûts

Far Cry 6 est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. L'occasion de découvrir la beauté d'une île tropicale inspirée de l'ambiance cubaine. Dépaysement garanti avec ses musiques endiablées, son tyran à abattre, son armée à défaire, sa jungle, ses favelas, son IA qui est un vibrant hommage aux pieds-nickelés (ou aux Lapins Crétins ?)... le tout avec un crocodile con comme une bite comme animal de compagnie. On n'a pas du tout aimé le jeu , ici, à la rédaction. Mais sachez que de nombreux confrères ont adoré, eux, à un point qu'on se demande si parfois, l'honnêteté rédactionnelle ne cèderait pas le pas à des besoins de revenus publicitaires. Mais ne soyons point mauvaise langue ! Que nenni cabrón ! No te comportes como un hijo de puta, coño ! Chinga tu madre ! Far Cry 6 est un bon jeu ! Allez-y les yeux fermés, qu'ils vous disent ! Andate !