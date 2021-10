- Dying Light 2 Stay Human, la musique au coeur du jeu

Publié le Vendredi 8 octobre 2021 à 12:15:00 par Cedric Gasperini

Des instruments jamais vus

On parle rarement de la musique, ou du moins, c'est généralement - sauf cas exceptionnel - expédié en deux ou trois lignes dans un test, quand il s'agit de jeu vidéo.Mais certains jeux soignent particulièrement leur ambiance sonore. Ce sera le cas de Dying Light 2 Stay Human, un des jeux que l'on attend le plus pour ces prochains mois (et faudrait peut-être arrêter de le repousser, d'ailleurs).Dans une nouvelle vidéo, le compositeur Olivier Derivière dévoile le thème principal et les instruments spécialement créés pour le jeu. Carrément. Avec des sonorités surprenantes. Et qui font dire que le monsieur n'est pas forcément tout seul dans sa tête. Pour le coup, c'est tant mieux vu le résultat.