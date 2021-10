Pokémon, le film : Les secrets de la jungle est sorti sur Netflix

Publié le Lundi 11 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de boules

The Pokémon Company International a sorti Pokémon, le film : Les secrets de la jungle sur Netflix. Ce nouveau film d'animation raconte l'histoire de Koko, un jeune garçon qui a été élevé dans la jungle par un Pokémon : un Zarude (un mélange entre un singe et un gremlin). Il est persuadé d'être, lui aussi, un Pokémon. Gageons qu'il va être déçu quand il va voir qu'il lui est impossible de rentrer dans une boule rouge et blanche.Koko va croiser le chemin de Sacha et Pikachu, dans ce film qui explore les relations entre Pokémon et humains mais aussi entre parents et enfants.