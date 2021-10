Enlisted est sorti sur PS4 et Xbox One

Publié le Lundi 11 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Plus on on est de fous...

Déjà dispo sur PC, PS5 et Xbox Series, le jeu Enlisted est également sorti sur les consoles ancienne génération, à savoir la Xbox One et la PS4.Pour info, les joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One auront accès aux campagnes « Invasion de Normandie » et « Bataille de Tunisie », tandis que la « Bataille de Moscou » sera ajoutée lors de la prochaine mise à jour.Pour rappel, le jeu est Free-to-play . On y incarne une escouade de 9 soldats et on peut passer de l'un à l'autre. 12 classes de personnages sont à choisir. Un mode où l'on incarne un seul joueur est aussi disponible.