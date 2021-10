Marvel’s Guardians of the Galaxy : un nouveau morceau de musique

Publié le Lundi 11 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Beau clip, chanson à chier

Ambiance années 80 avec le deuxième single du groupe Star-Lord, pour le jeu Marvel’s Guardians of the Galaxy. Ce single s'intitule "Zero to Hero". Comme pour le premier single, celui-ci fait partie de la playlist officielle du jeu.Le clip est inspiré des dessins-animés des années 80 et donne quelques infos sur les raisons qui ont poussé Peter Quill à choisir le pseudo de Starlord.Bon. On ne dira pas que c'est de la merde, parce que ce n'est pas notre genre. Même si on le pense très fort. Le clip est sympa cela dit, donc on vous conseille de le regarder quand même. En coupant le son.Pour rappel, Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.