Fox Goes Hunting : incarnez un renard

Publié le Lundi 11 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Même si vous êtes loin d'être malin...

Animation perfectible, collisions hasardeuses et surtout, absence de sang (alors qu'on aurait aimé voir gicler les vicères de poulets ou d'écureuils...Fox Goes Hunting ne restera peut-être pas dans les annales, ou alors avec un seul n, mais sachez qu'il est sorti sur Steam et qu'il est vendu à très bas prix.A la limite, ça peut sans doute passer pour un jeu pour gamins, histoire de leur apprendre à tuer des poulets, des lapins et toute autre bestiole faisant partie du régime alimentaire d'un prédateur.Reste la question que tout le monde se pose : what does the fox say?