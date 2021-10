Pumpkin Jack débarque sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mardi 12 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Les six trouilles...

Pumpkin Jack New-Gen Edition est annoncé sur PS5 et XWbox Series. Pour rappel, il s'agit d'un jeu à l'ambiance typiquement Halloween.Vous y incarnez Jack la citrouille, bien décidée à aider le Mal afin qu'il triomphe dans le monde de l'Arc en ciel, où les couleurs sont chatoyantes, les gens sont heureux et les poneys s'enculent joyeusement. Enfin un truc du genre.Jack va remédier à tout ce bonheur gerbant et tout péter.Le jeu sortira le 27 octobre.