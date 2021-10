Undying : zombies, survie, émotions...

Publié le Mardi 12 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Mort à l'arrivée

Anling va mourir. Mordue par un zombie, elle est infectée et va se transformer à son tour. Mais elle va d'abord tenter de se battre pour mettre son jeune fils, Cody, à l'abri.Au moins, on connait la fin : on meurt.Vous devrez gérer vos ressources, tenter de retarder l'infection et apprendre à Cody la cuisine, la fabrication des armes, la récupération de matières premières...Undying débarquedans les prochaines semaines. Une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam