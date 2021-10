Publié le Mardi 12 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Affidélice

FIFA 22 (PS4) FIFA 22 (PS5) FIFA 22 (Xbox One) FIFA 22 (Nintendo Switch) FIFA 22 (Xbox Series)

FIFA 22 Ratchet & Clank: Rift Apart NBA 2K22

FIFA 22 Assassin's Creed Valhalla F1 2021

FIFA 22 NBA 2K22 F1 2021

FIFA 22 Insurgency: Sandstorm Sonic Colours: Ultimate - Édition Limitée

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi’s Mansion 2 – Selects Super Mario Maker - Selects

FIFA 22 Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 : Édition Standard

Cette semaine comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 39ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente l'Affidélice, un fromage de vache au lait pasteurisé à pâte molle et à croûte lavée qui nous vient d'Epoisses, en Côte d'Or.Ne chechez pas, cette semaine, il n'y en a que pour FIFA.Voici lepour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021 :