Monster Crown : Attrapez les tous sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 13 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Monster Porn ?

Monster Crown est un jeu dans lequel vous allez capturer plein de monstres, un peu façon Pokémon. Vous allez les entraîner. UN peu façon Pokémon. Vous allez les faire combattre. Un peu façon... enfin, vous avez compris, quoi.La nouveauté, en fait, est que ce sont plus de 200 monstres qui sont à découvrir et que vous allez pouvoir les faire se reproduire entre eux, pour donner au final une liste de plus de 1200 bestioles.Reproducteur de monstres, ça peut être problématique, cela dit. Si vous voulez faire un croisement entre un Ronflex et un chenipan, pensez à entourer ce dernier de chaterton avant l'acte, pour éviter qu'il n 'explose...Le jeu est désormais disponible sur PC et Nintendo Switch.