To The Rescue! : gérez un refuge pour animaux

Et ouvrez une boucherie ensuite

To The Rescue! sortira sur PC, via Steam le 4 novembre prochain et est attendu sur Nintendo Switch au début de l'année 2022. Vous allez devoir y gérer un refuge pour chiens. En effet, vous allez devoir construire votre abri pour toutous, le développer, l'améliorer, mais aussi les recueillir, les chouchouter, et trouver la famille idéale pour les adoptions.Vous pourrez les étudier, apprendre leurs préférences, bref tout pareil qu'en vrai, sauf qu'en vrai, on peut abandonner son animal sur le bord de la route quand on part en vacances, ce qui est très drôle, il faut bien l'avouer.Bref, du toutou en veux-tu en voilà. Enfermés dans des cages d'un demi-mètre carré, comme la bande-annonce peut vous le montrer. Et ça, c'est très amusant. On croirait voir des poulets de batterie.