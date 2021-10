Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : Doktor's Curse revient !

Publié le Mardi 12 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Des bonbons ou une balle ?

Ubisoft a annoncé que « Doktor’s Curse », l’événement de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, revient dès aujourd'hui et durera jusqu’au 2 novembre.C'est accompagné du mode de jeu « Chasse aux monstres » dans une version retravaillée de la carte Parc d’Attractions, inspirée de Frankenstein, que cet événement fait son retour. En 5v5, les joueurs pourront incarner certains monstres tels que Lion et Jackal.Les exterminateurs devront affronter 5 monstres défenseurs, à choisir parmi Lesion, Frost, Kapkan, Smoke et Ela, ainsi que les nouvelles venues Aruni et Melusi. Les défenseurs n’auront aucune arme mais pourront utiliser des pièges ainsi qu’une capacité spéciale : ils pourront être invisibles durant une courte période et courir plus vite. Pour remporter la victoire, les exterminateurs devront tuer tous les monstres tandis que les monstres devront, eux, survivre jusqu’à la fin de la partie.