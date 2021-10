(TEST) Eastward (Switch, PC)

Publié le Mardi 12 octobre 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

L'aventure au travers des yeux d'un enfant

Habitué à jouer à des jeux bourrins et violents type FPS ou autres Shooter, Côme a été choqué par le calme et la douceur d'Eastward. Il s'attendait à taper sur tout ce qui bouge, en traversant des multitudes de donjons en hurlant. Mais pas ici, Eastward est un jeu calme qui met l'accent sur la narration. Vous suivez le vieux John et la jeune Sam, dans leur voyage à travers un monde qu'ils ne connaissent pas.Côme a donc dû s'installer confortablement sur son fauteuil, avec une tisane goût camomille et un plaid, pour profiter pleinement de ce jeu au style apparemment magnifique. Je vous laisse lire son test, juste en dessous.